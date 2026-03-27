Wöginger-Prozess: Nach heftiger Kritik gilt wieder volle Medienfreiheit

Ein Liveticker ist, wenn „Medien mittels Smartphone, Tablet oder Notebook mit kurzer Zeitverzögerung aus dem Gerichtssaal berichten und diese Informationen mit internetfähigen Geräten im Netz abgerufen werden können“, definierte Richterin Melanie Halbig am Freitag im Postenschacher-Prozess in Linz.

Am Dienstag hat sie Liveticker untersagt – und zwar „bis zum Ende des Beweisverfahrens“, also bis alle Zeugen befragt sind. Breiter Protest quer durch die Medienlandschaft war die Folge.

Die Redaktion des KURIER vertrat den Standpunkt, dass die Entscheidung völlig falsch sei, wollte den Beschluss aber befolgen und in anderer Form aus dem Gerichtssaal berichten, während der Standard am Freitag gegen die Einschränkung der Medienfreiheit protestieren und weitertickern wollte. Im äußersten Fall hätten Journalisten aus dem Saal entfernt und bis zu acht Tage in Haft gesteckt werden können.

Wolfgang Mayrhofer, Anwalt von Opfer Christa Scharf, wollte auch für Transparenz eintreten – und hatte einen Antrag auf Aufhebung des Tickerverbots vorbereitet.

Dazu kam es nicht. Der Schöffensenat ruderte vorher zurück: Weil sich die Reihenfolge der Zeugenladung geändert hat, sei das Ticker-Verbot nicht mehr notwendig und zweckmäßig, erklärte Vorsitzende Halbig sinngemäß.