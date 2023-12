Wochenblatt "Zur Zeit" bot FPÖ abgesprochene Inhalte für Abokäufe an

Das weit rechts stehende Wochenblatt Zur Zeit hat sich wiederholt um Abokäufe und Inserate der FPÖ und deren Landesorganisationen bemüht und im Gegenzug etwa abgesprochene Texte und nach Wunsch mutierte Titelblätter angeboten. Das geht aus Unterlagen hervor, die dem Falter zugespielt wurden. Zur Zeit-Herausgeber Andreas Mölzer wies den Vorwurf journalistischer Käuflichkeit gegenüber der Wochenzeitung "entschieden zurück".

2016 sollten ca. 80.000 Euro im Zuge eines "Großabonnements" von der FPÖ an Zur Zeit fließen. "Immer dann, wenn über Themen der FPÖ EU-Mandatare berichtet wird, erfolgt der Ankauf der Großabonnentenexemplare über deren Budget. Wenn über die Arbeit des Parlamentsklubs berichtet wird über das Budget desselben", hieß es in einem E-Mail-Protokoll. Großabos der FPÖ hätten eine "gewisse Tradition", teilte Mölzer dazu mit. Zehn bis 15 Prozent des Budgets seien in der Vergangenheit so erwirtschaftet worden. Unter Herbert Kickl als FPÖ-Chef gebe es diese finanzielle Unterstützung aber nicht mehr.