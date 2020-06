Wo Pröll & Co. gedient haben – und wer das Heer mied

Sein ÖVP-Pendant Karlheinz Kopf war Jäger: "Im militärischen Alltag schärft man sein Bewusstsein für Disziplin, Ordnung, Kollegialität." Sein Parteikollege Reinhold Mitterlehner hat weniger gute Erfahrungen gemacht: Der Wirtschaftsminister hat 1974 in Salzburg gedient und erinnert sich an "viel Leerlauf und viele qualitative Mängel". Das Bundesheer würde er dennoch beibehalten – aber reformieren. Vizekanzler Michael Spindelegger (VP) legt seinen Kindern hingegen nahe, zum Heer zu gehen. Er hat 1977 als Einjährig-Freiwilliger gedient und es bis zum Oberleutnant gebracht. Er habe gelernt im "Team zu arbeiten, Verantwortung zu tragen und Rücksicht auf Schwächere zu nehmen." Niederösterreichs Landeshauptmann Erwin Pröll (VP) war in Langenlebarn bei der Fliegerabwehr: "Es war nicht leicht, in der unbeschwerten Lebensphase nach dem Gymnasium in ein Korsett aus Disziplin und Ausbildung gezwängt zu werden."

Ebenfalls beim Heer waren Staatssekretär Sebastian Kurz (’04), die Landeshauptleute Günther Platter (’73), Gerhard Dörfler (’74), Hans Niessl (’73), Franz Voves (’72) sowie die Oppositionsschefs: Heinz-Christian Strache ( FPÖ) tat seinen Dienst 1991 in Wien-Floridsdorf; Josef Bucher (BZÖ) 1986 in Klagenfurt.