Schmiergelder beim Eurofighter-Kauf: Drei Manager angeklagt

Der leitende Verantwortliche von EADS soll durch den Abschluss von Scheinverträgen mit dem Scheinunternehmen VECTOR Aerospace LLP einen Mittelabfluss in Höhe von rund 65 Millionen Euro ohne Gegenleistung zum Nachteil von EADS verursacht haben, teilte die WKStA in einer Aussendung am Mittwoch mit. Dafür wurde er in Deutschland im Februar 2019 vom Amtsgericht München rechtskräftig zu einer bedingten Freiheitsstrafe verurteilt.

Trio soll an Schmiergeldhandlungen beteiligt gewesen sein

Das Trio soll sowohl an der Gründung des Scheinunternehmens VECTOR Aerospace als auch am Abschluss von Scheinverträgen sowie der Erstellung von Scheinrechnungen beteiligt gewesen sein. Den drei Managern bzw. Lobbyisten drohen bis zu zehn Jahre Haft. Darüber hinaus gehende Ermittlungen gegen die drei wurden eingestellt. Die Anklageschrift und die Teileinstellungen der Ermittlungen erfolgten nach Genehmigung des entsprechenden Vorhabensberichtes durch die Oberstaatsanwaltschaft Wien bzw. das Bundesministerium für Justiz nach Befassung des Weisungsrates, teilte die WKStA mit.