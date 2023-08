WKÖ legt für Ausbau der Kinderbetreuung Stufenplan bis 2030 vor

Bundeseinheitliche Qualitätskriterien

Mahrer schweben vor allem bundeseinheitliche Qualitätskriterien vor. Der Fokus soll von Betreuung auf frühkindliche Bildung gelegt werden, auch brauche es bundeseinheitliche Parameter wie Gruppengröße oder Betreuungsschlüssel sowie eine Vereinheitlichung und Reduzierung der Schließtage.

Zudem sei ein qualitativer wie quantitativer Ausbau der Plätze notwendig. Und in Sachen Personal sei etwa eine Image- und eine Ausbildungsoffensive nötig. Freilich werde man auch um die Debatte einer entsprechenden Bezahlung nicht umhinkommen.

Brauche keine große Anstrengung

Der Ausbau der Kinderbetreuung sei ein "Gewinn für alle". Für die Kinder, weil sie ein gutes Fundament für ihre Entwicklung erhalten, für die Eltern, weil sie tatsächliche Wahlfreiheit bekommen und für die Gesellschaft, weil mehr Arbeitskräfte zur Verfügung stehen werden, so Mahrers Argumentation. "Genauer können wir es nicht mehr vorrechnen", betonte der WKÖ-Präsident. Es bedürfe "nicht einmal großer Anstrengung", schließlich lägen "alle Bausteine am Tisch".

Dass bis dato so wenig weiter gegangen sei, liegt für Mahrer an den unterschiedlichen finanziellen Interessen der Verwaltungsebenen. Parteipolitische Debatte sei es jedenfalls keine, so Mahrer: "Am Ende des Tages ist es ein Streit ums Geld". Es gebe zu viele, die andere Prioritäten hätten. Daher nahm er Bund, Länder und Gemeinden bei den aktuellen Finanzausgleichsverhandlungen in die Pflicht.

Unterstützung für das Bestreben der Wirtschaftskammer kam am Dienstag von der Industriellenvereinigung. Auch die IV appellierte an Bund, Länder und Gemeinden vor dem Hintergrund der laufenden Finanzausgleichsverhandlungen "ausreichend und nachhaltig" in den Ausbau und die Qualität der Kinderbildung in Österreich zu investieren. Neben den dafür notwendigen finanziellen Mitteln brauche es ein starkes Bekenntnis. Kinderbetreuung und -bildung seien wichtige Standortfaktoren.