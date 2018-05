USA-Experte: "Österreich wird Sanktionen spüren"

Sie waren bis vor Kurzem Wirtschaftsdelegierter in Los Angeles und sind heute in der Wirtschaftskammer für die Beziehungen zum Nahen Osten zuständig. Sie sind als Auskunftgeber für die vielen offenen Fragen rund um die Iran-Sanktionen doppelt befugt. Wie sehr werden diese auch Österreichs Wirtschaft schaden?

Sie werden definitiv Auswirkungen haben. Wir haben im Jahr 2017 über 300 Millionen Euro in den Iran exportiert, das waren die Auswirkungen der Lockerung der Sanktionen 2015. Man kann jetzt schon sehen, dass das Sanktionskorsett enger wird. Wir werden das spüren, auch bei den Importen. Nach Segmenten betrachtet sieht man aber, dass wir zu einem großen Teil Medikamente liefern. Ich gehe einmal davon aus, dass diese weniger betroffen sind. Bisher galten hier nämlich immer Ausnahmen.

Wie gehen die österreichischen Firmen mit der unsicheren Situation um?

Sehr abwartend und gelassen. Man wird sich ansehen, wie die Sanktionen konkret ausschauen. Das ist der richtige Ansatz. Firmen, die im Iran tätig sind, sind nicht neu in diesem Markt, sondern haben schon Erfahrungen mit Sanktionen gemacht. Man wird sich jetzt einfach in Ruhe ansehen, welche Chancen es gibt und in welchen Bereichen sich Probleme ergeben.