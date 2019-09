Witzeln über Kurz: "Oida! Wer glaubt denn so was?"

Es sind Momente, die SPÖ-Spitzenkandidatin Pamela Rendi-Wagner im Wahlkampf selten erlebt. Beim Einlaufen in die Halle ertönt ein scheinbar nicht enden wollender Applaus, der sich in ein Taktklatschen verlängert. Schließlich steigt die Band mit ein und spielt den Opus-Hit „Live is Life“. Rendi-Wagner, vor der Bühne angekommen, klatscht mit, genießt den Rückenwind durch die Gewerkschafter. Für kurze Zeit ist bei der SPÖ alles in Ordnung. Vergessen scheinen die schlechten Umfragewerte.

Als Moderator fungiert der als guter Redner bekannte Willi Mernyi. „Wo sind die Salzburger, die Burgenländer?“– immer fängt eine andere Bierbankfraktion an zu grölen – naja fast, denn Oberösterreich wird kurzer Hand vergessen. Macht nichts. Der Fauxpas ist schnell vergessen, denn Mernyi witzelt über die Fehlschläge der türkis-blauen Regierung. Über Hackerangriffe, Großspenden und Heidi Hortens zwei Millionen Euro Collier. Und über die FPÖ, die „nicht vom rechten Rand abzugrenzen ist, weil sie der rechte Rand ist“. Dem Publikum gefällt es. Die Rede von ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian erntet viele Lacher: „Bei jeder ungewollten Veröffentlichung gibt’s einen Hackerangriff? Oida! Wer glaubt denn so was?“

Optimistische Stimmung

In ihrer Rede wiederholt die Spitzenkandidatin, die im Laufe des Vormittags irgendwann von den Vorrednern nur noch „Pam“ genannt wird, alle Forderungen, die bis jetzt aus dem SPÖ Wahlprogramm bekannt sind. Leistbares Wohnen, Klimaticket oder Kinderbetreuungsplätze. Es gibt Applaus – mal lauter, mal leiser.