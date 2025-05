Wirtschaftsminister auf Partnersuche in Japan

Alte Abhängigkeiten

Gerade in wirtschaftlich volatilen Zeiten wie diesen sei es wichtig, verlässliche Partner zu haben und sich aus alten Abhängigkeiten, die so nicht mehr funktionieren, lösen (Stichwort US-Zölle), sagt Hattmannsdorfer: "Wir müssen unsere Handelspolitik neu ausrichten." Japan eigne sich deshalb so gut, weil in dem Land in Ostasien ähnliche Standards gelten wie in Österreich, etwa in Hinblick auf Nachhaltigkeit, Rechtsstaat und Demokratie.

Geplant sei auch, dass sich Österreich und Japan gemeinsam für internationale Forschungsprojekte bewerben. Forscher und Wirtschaftstreibende der beiden Länder könnten voneinander lernen. "Uns verbindet ein gemeinsames Mindset: Fleiß, Innovationskraft und internationale Offenheit", sagte Hattmannsdorfer.

Am Donnerstag geht die Reise weiter zur Expo in Osaka.