Wirtschaftskammer warnt vor Grenzkontrollen: Wird teuer

Wobei noch einiges dazu kommt. Im EU-Markt ist „just in time“ zur Regel geworden: Das Material wird in der Stückzahl und zu dem Zeitpunkt produziert und geliefert, wie es für die weitere Produktion gebraucht wird. Große Lager sind Vergangenheit. Daher muss die Transportlogistik stimmen. Wie hoch der Schaden durch Verzögerungen der Transporte an der Grenze sein wird, lässt sich schwer sagen.

Ebenfalls nicht mitgerechnet wurden die zusätzlichen Ausgaben der Republik für die Grenzkontrollen. An vielen Grenzübergängen wurden die Kontrollstellen längst abgebaut.

Kritik an den Plänen von Innenminister Horst Seehofer kam vom Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher. Grenzkontrollen würden „das Konzept des europäischen Binnenmarktes hinterfragen und schwächen“ und „einen großen Teil des Nutzens des Binnenmarktes zerstören“.