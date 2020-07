Wirecard: Kern nennt Kurz "notorischen Lügner"

Auch in Deutschland sorgt der Skandal um den mittlerweile insolventen Finanzdienstleister weiterhin für Schlagzeilen. Wie der Spiegel berichtet, soll Ex-Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg bei Kanzlerin Angela Merkel für den Konzern lobbyiert haben. Das Kanzleramt habe daraufhin einen geplanten China-Deal von Wirecard unterstützt, indem der beabsichtigte Markteintritt des Konzerns in China im Rahmen einer Chinareise der Kanzlerin im September 2019 zur Sprache kam. In einer E-Mail sagte ein Abteilungsleiter außerdem „weitere Flankierung“ zu.