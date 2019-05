"Wir wollen wählen!": Auslandsrumänen protestieren vor Botschaft in Wien

Andrea-Ioana hatte noch Glück. Die seit 2010 in Wien lebende Rumänin entschied sich, nicht die österreichischen, sondern die rumänischen Kandidaten zur EU-Wahl zu wählen. Ihre Stimme wollte die studierende Verkäuferin Sonntagfrüh um 10 Uhr in der rumänischen Botschaft in der Wiener Prinz-Eugen-Straße abgeben.

Dort sei um diese Zeit ein Reisebus mit verdunkelten Scheiben vorgefahren. Ein Mann aus der Botschaft habe den vielen Wartenden mitgeteilt, dass die aussteigenden Personen Vorrang hätten und mit längeren Wartezeiten zu rechnen sei. Die Wartenden sollten besser in das Wahllokal im ersten Bezirk, dem zweiten von drei rumänischen Wahllokalen, gehen.