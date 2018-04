Georg Willi: Ein Realo als grüner Hoffnungsschimmer

Nicht unumstritten

1994 ging es für Willi direkt weiter in den Landtag, dem er bis 2013 angehörte und dabei fast durchgängig den Klubobmann für seine Fraktion gab. Vor seinem Abgang in den Nationalrat brachte der gewiefte Verhandler und Netzwerker noch die erste schwarz-grüne Landesregierung in Tirol mit auf Schiene. Doch schon damals war vielen in seiner Partei klar: Wenn sich die Möglichkeit ergibt, will Willi versuchen, Bürgermeister von Innsbruck zu werden. Das wurde nicht überall in der Partei gerne gesehen. Auch dass er - kaum in Wien angekommen - sich zum Tiroler Landessprecher wählen ließ, sorgte für Unmut. Denn es war klar: Das Urgestein wollte vor allem weiter einen Fuß in der Türe haben.

Vor einem Jahr sah der bürgerliche Realo seine Chance gekommen. Die Vorzeichen hätten nicht besser seine können, als er im Februar des Vorjahres auf Facebook ankündigte, als Bürgermeister kandidieren zu wollen. Alexander Van der Bellen war gerade zum Bundespräsidenten gekürt worden. Die grüne Regierungsbeteiligung in Tirol kam laut Umfragen bei den Wählern gut an. Willi selbst wurden in einer Wählerbefragung Chancen auf den Bürgermeistersessel eingeräumt. Und in Innsbruck hatten die Grünen zuvor bei Landtags- Nationalrats- und Europawahlen stets ein Viertel der Stimmen geholt. Doch dann nahm das Unglück auf bundespolitischer Ebene seinen Lauf, das im Rauswurf aus der Partei aus dem Parlament endete.