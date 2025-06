Haslauer: "Wer fleißig und ordentlich agiert, hat de facto eine Arbeitsplatzgarantie"

Sie haben mehrfach gesagt, dass sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten viel geändert hat. Was genau?

Zunächst das Technologische. Handys, soziale Medien, künstliche Intelligenz: Als ich in der Politik begonnen habe, gab‘s all das bei weitem nicht in dem Ausmaß. Noch wichtiger aber ist: Die Gesellschaft hat sich geändert. Im Zusammenhalt und mit ihrem Blick auf die Zukunft. Die Pandemie hat manches, was vorhanden war, beschleunigt: Es gibt ein Ausdünnen der politischen Mitte, die Ränder erstarken. Leider hat sich auch der Ton geändert. In der Gesellschaft wie auch in der Politik.

Inwiefern?

Da geht vieles sehr ins Persönliche und wird aggressiver. Mir fehlen Toleranz und Respekt vor fremden Meinungen. Ich würde mir wünschen, dass man seinem Gegenüber und dem politischen Gegner öfter zubilligt, auch das Beste fürs Land zu wollen. Das heißt ja nicht, dass man derselben Meinung ist.

Sie koalieren in Salzburg mit der FPÖ, die sich im Bund einer sehr scharfen Rhetorik bedient und deren Parteichef die Festspielbesucher einmal als „Inzuchtpartie“ bezeichnet hat. Wie passt das zusammen?

Es gibt tatsächlich einen kulturellen Unterschied der FPÖ im Land und im Bund. Die Salzburger FPÖ ist sich sehr bewusst und respektiert, dass wir als ÖVP keine menschenverachtenden oder herabwürdigenden Äußerungen mittragen - entsprechend wird auch agiert.