Reformen: Bund, Länder und Gemeinden geben sich 18 Monate Zeit

Es sei ein „historisches Treffen“, sagte Wilfried Haslauer am Freitag. Und tatsächlich hat es das Aufeinandertreffen in der Form so noch nie gegeben. Denn zur Sitzung der Landeshauptleutekonferenz stießen nicht nur die Spitzen der Bundesregierung, sondern erstmals auch die Präsidenten von Städte- und Gemeindebund.

Angesichts des Spardrucks will die institutionalisierte Politik nun einen Prozess anstoßen, der manch öffentliche Leistung schneller und die Verwaltung schlanker macht.