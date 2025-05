Viel Papier, wenige Ergebnisse

Von dieser Konferenz muss das Signal ausgehen, dass Bund und Länder diesmal tatsächlich bereit sind, gemeinsam nachhaltige Strukturreformen umzusetzen. Nicht nur, um das riesige Budgetloch stopfen zu können, sondern um mit einem schlankeren Staat für die Zukunft gerüstet zu sein.

Dazu hat es ja schon viele Anläufe gegeben. Man erinnere sich an den groß angelegten Verfassungskonvent. Da wurde ein riesiger Berg von Papier produziert – ohne wirkliche Ergebnisse. Am Ende von vielen, vielen Arbeitssitzungen waren Bund und Ländern 2005 zur Erkenntnis gekommen, dass alles beim Alten bleiben soll. In der Regierungszeit von SPÖ-Bundeskanzler Werner Faymann wollte man die Bildungskompetenzen neu regeln. Der komplette Verwaltungsbereich inklusive Lehrpersonal sollte bei den Ländern angesiedelt sein, die Bildungsziele im Ministerium. Mit seinem Gegenüber, ÖVP-Landeshauptmann Erwin Pröll, hatte sich der Kanzler bereits geeinigt.