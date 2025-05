Landeshauptleute-Konferenz im 5-Sterne-Hotel: Regierung reist direkt an

Im November 2021 ist die Landeshauptleute-Konferenz in die Schlagzeilen geraten, weil am Tiroler Achensee die neun Länderchefs gemeinsam mit der Bundesregierung - damals unter der Kanzlerschaft von Alexander Schallenberg - schlussendlich die Impfpflicht beschließen.

Bund und Länder ringen heute in Tirol um Corona-Linie

Die Landeshauptleute-Konferenz in Leogang (Salzburg) ist bereits in den Schlagzeilen, noch ehe sie überhaupt stattgefunden hat.

Dass Bund wie Länder sparen müssen - allein in den kommenden zwei Jahren 15 Milliarden Euro - und mit gutem Beispiel vorangehen sollen/wollen - will nicht ganz mit dem Sterne-Hotel zusammenpassen. Die Frage der teuren Zimmerpreise auf Kosten der Bundesregierung stellt sich allerdings nicht.

Auf KURIER-Nachfrage lässt das Bundeskanzleramt wissen, dass sowohl Bundeskanzler Christian Stocker als auch Vizekanzler Andreas Babler und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger erst am 6. Juni, dem Tag der Konferenz selbst, anreisen werden.