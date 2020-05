Wilde Wechsel-Gerüchte im Hohen Haus

Zwei Abgeordnete gelten als heiße Kandidaten: Stronachs Ex-Kronprinzessin Kathrin Nachbaur und sein Ex-Pressesprecher Rouven Ertlschweiger. Nachbaur und Stronach sind mehr Feind als Freund. Eindeutiges Indiz: Die Grazerin unterstützte ihren Mentor bei keiner einzigen Wahlkampf-Veranstaltung in der Steiermark. Ertlschweiger wiederum liebäugelte mit einem Wechsel in den burgenländischen Landtag. Allerdings erhielten andere Kandidaten des "Bündnis Liste Burgenland" mehr Vorzugsstimmen als er. Bei Nachbaur scheint der Wechsel zur ÖVP an den Konditionen zu scheitern. Sie pokert noch. Denn die Ex-Stronach-Klubchefin will in der ÖVP offenbar keine Hinterbänklerin sein, sondern soll den Status einer Bereichssprecherin fordern.