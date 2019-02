Wiener SPÖ-Vize angeklagt, Rücktritt gefordert

Meidlinger denkt dennoch nicht an Rücktritt. Dabei wird ihm auch von seiner Stadt-SPÖ der Rücken gestärkt. Was die ÖVP so nicht stehen lassen will. Generalsekretär Karl Nehammer fordert Konsequenzen seitens der SPÖ.

Nehammer: „Dass Meidlinger demonstrativ im Amt bleibt und dieses nicht einmal ruhend stellt, ist unglaubwürdig. Bei anderen immer als erster nach Konsequenzen zu rufen und Rücktritte zu fordern, aber in den eigenen Reihen wegzuschauen, zeigt erneut die Doppelmoral der SPÖ.“ Er pocht darauf, dass es nicht bloß um Ermittlungen, sondern schon um einen Anklage gehe.

Kein Kommentar von Ludwig

Wiens SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig sah auf Anfrage des KURIER „keinen Anlass, die Angelegenheit zu kommentieren“. Meidlinger habe den Bürgermeister persönlich über die Anzeige informiert. Grund für einen Rücktritt sei dies nicht, heißt es aus dem Rathaus: „Die Geschichte betrifft alleine Meidlinger persönlich.“