Wien hat erstmals eine Chef-Anklägerin

Sie war die jüngste Generalanwältin im Justizministerium; sie war jüngste Hofrätin im Obersten Gerichtshof; und am Montag übernahm Eva Marek als erste Frau eine der Schlüsselstellen in der Justiz: die Leitung der Oberstaatsanwaltschaft Wien.

In Mareks Zuständigkeit fallen viele der heikelsten Causen des Landes sowie mehr als die Hälfte aller heimischen Staatsanwälte. Und so war es der gebürtigen Grazerin ein Anliegen, eines klarzustellen: "Wegen der Zugehörigkeit zu einer im Parlament vertretenen Partei muss niemand in einem Strafverfahren einen Nachteil befürchten", sagte Marek. "Die Menschen dürfen sich aber auch keinen Vorteil erhoffen." Zudem verteidigte sie die sich abzeichnende Reform des Weisungsrechts (unabhängiger Weisenrat unterstützt Minister).