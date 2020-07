Wien: Gebet für jüdische Gemeinden in den Sonntagsmessen

Am kommenden Sonntag (26. Juni) jährt sich zum 350. Mal die Vertreibung der Juden aus Wien im Jahr 1670, auch als zweite "Wiener Gesera" bekannt. Kardinal Christoph Schönborn hat deshalb dazu aufgerufen, dass - zum Dank für die Präsenz jüdischer Gemeinden in Wien - in allen Wiener Pfarren beim Sonntagsgottesdienst besonders für die heimischen Jüdinnen und Juden gebetet wird. Der Wiener Erzbischof hat dies auch in einem persönlichen Schreiben an den Präsidenten der Wiener Kultusgemeinde, Oskar Deutsch, angekündigt.

Der historische Hintergrund: Bis zum 26. Juli 1670 mussten auf Befehl von Kaiser Leopold I. (1658-1705) alle Juden Wien verlassen haben. Bereits 1421 fand auf Befehl Herzog Albrechts V. (der spätere römisch-deutsche König Albrecht II.) die erste "Wiener Gesera" statt. Der Name leitet sich von einer "Wiener Gesera" genannten jüdischen Schrift her und wird auch für die darin beschriebenen Ereignisse verwendet (hebr. Gesera bedeutet Urteil oder Regelung; später wird es zur Bezeichnung für judenfeindliche Gesetze o. ä.).

Für die Entscheidung von Kaiser Leopold waren mehrere Gründe ausschlaggebend: Antijüdische Randale besonders der Wiener Studentenschaft, die Agitation von Geistlichen und von Bischof Leopold Karl von Kollonitsch, Unglücksfälle, für die ungerechterweise Juden verantwortlich gemacht wurden oder auch die judenfeindliche Einstellung der Frau von Kaiser Leopold I. Ein großer Teil der Wiener Katholiken war antijüdisch eingestellt und letztlich sprach sich auch eine kaiserliche Kommission für die Ausweisung aus. An der Stelle der großen Synagoge des Ghettos im Unteren Werd wurde die Leopoldskirche im heutigen 2. Bezirk, der Leopoldstadt, errichtet.

Schönborn: "Schmerzlicher Verlust für Wien"

Diese zweite "Wiener Gesera" genannte Vertreibung der Wiener Judenschaft und die Zerstörung der jüdischen Gemeinde "waren eine Katastrophe für die jüdische Bevölkerung und ein schmerzlicher Verlust für Wien", betont Schönborn in seinem Schreiben an Deutsch. Die damaligen antijüdischen Wahnvorstellungen, wonach die Juden Feinde der Christenheit seien, deren heilige Schriften verhöhnen, die Brunnen vergiften, Hostien schänden, oder christliche Kinder stehlen würden hätten bei den Wiener Vorgängen des späten 17. Jahrhunderts eine zentrale Rolle gespielt.