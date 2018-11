Wie wir ein Leben auf Kosten der nächsten Generation vermeiden

„Wir sind im weltweiten Vergleich auf Platz neun, haben aber in einzelnen Bereichen sehr viel Luft nach oben“, erklärt Nachhaltigkeitsministerin Elisabeth Köstinger anlässlich einer Konferenz, die am Mittwoch und Donnerstag in Wien stattfand.

Dabei ging es, grob verkürzt, um eine grundsätzliche Frage, die relativ neu ist und Jahr für Jahr brisanter wird: Wie kann es unendliches Wachstum auf einem Planeten mit endlichen Ressourcen geben?

Gleich vorweg: Einfach sind die Antworten nicht – aber es gibt Lösungsvorschläge. „Ich sehe es als einen Erfolg, dass wir überhaupt auf politischer und europäischer Ebene darüber reden“, findet der Nachhaltigkeitsforscher Fritz Hinterberger, der sich seit Jahrzehnten mit dieser Frage beschäftigt. „Noch dazu im Rahmen des österreichischen EU-Ratsvorsitzes.“