Wie sehr die Bevölkerung das Vertrauen in die Regierung verloren hat

77 Prozent der von OGM für den KURIER Befragten (812 CAWI-Online-Interviews) gehen davon aus, dass die Regierung die Teuerung wie auch die Versorgungskrise bei Gas nicht bewältigen kann. Ähnlich negativ das Votum in puncto Armutsbekämpfung (75 Prozent) oder Migration (70 Prozent). „Es herrscht ein Vertrauensverlust in die Politik, wohin man schaut“, sagt OGM-Chef und Meinungsforscher Wolfgang Bachmayer. „Bei keiner größeren Aufgabe glaubt die Wählerschaft an Lösungskompetenzen der Regierung und auch die eigenen Anhänger trauen das ,ihren‘ Parteien mehrheitlich nicht zu.“