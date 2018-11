Wie Schulen auch ohne PC oder Internet "Zukunftschulen" werden

„Herr Präsident, bitte suchen Sie sich vier Karten aus“, sagt der elfjährige Kaan zum Wiener Präsidenten der Industriellenvereinigung, dem Siemens-Manager Wolfgang Hesoun. Kaan ist einer von elf Kindern in einer jahrgangsübergreifenden Klasse von Lehrerin Veronika Ruehs. Es sind die „Mathemagier“, ein Projekt zur Begabtenförderung, schnelle Kopfrechner aus alle Jahrgängen.

Hesoun sucht die Karten aus, dann werden sie zufällig zurück in den Kartenstapel gesteckt, Kann blickt konzentriert auf den Kartenstapel, mischt immer wieder und – schwupps – zieht die vier Karten des prominenten Gastes wieder hervor. Die Übung ist gelungen.

Hoher Besuch an diesem Dienstagmorgen in der NMS Gassergasse: Präsident Hesoun kommt gemeinsam mit dem Wiener Bildungsdirektor Heinrich Himmer in die NMS Gassergasse von Direktorin Andrea Walach. Die Schule ist eine von 12 „Zukunftsschulen“, die Hilfe von der Industriellenvereinigung bekommt. Da geht es um Berufsorientierung, Praktika-Vermittlung, aber auch Seminare für die Pädagogen zu Wirtschaft und Industrie. Zudem werden auch Facharbeiter an die Schulen geschickt, um ihre Berufe und die Qualifikationen vorzustellen. Die „Mathemagier“ sind Teil der MINT-Förderung, bei der Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik im Vordergrund stehen.