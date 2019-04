Wie Löger still die Republik umkrempelt

Rot-weiß-rote Lockrufe für US-Investoren

„ Österreich ist ein politisch stabiles Land“, sagt Christoph Boschan. „Schritt für Schritt werden in den nächsten Jahren die Steuern sinken“, sagt Hartwig Löger. „Wir haben viele junge Talente und investieren in die IT-Skills unserer Arbeitskräfte“, sagt Margarete Schramböck.

Die Lockrufe, die der Chef der Wiener Börse, der Finanzminister und die Wirtschaftsministerin aussenden, gelten US-Investoren. Mit Vorständen österreichischer Unternehmen sind die drei nach New York gereist, um für Investments in heimische Betriebe über die Wiener Börse zu werben.

Es ist nicht die erste, aber die bisher erfolgreichste Finanzplatzpräsentation in New York – zumindest, was das Interesse der Amerikaner betrifft, sagt Wirtschaftskammer-Generalsekretär Karl-Heinz Kopf (die WKO organisiert die Finanz-Roadshow).

Banken, Versicherungen, Flughafen, Post und Industriebetriebe suchen Kapital für ihre Expansion. „Natürlich wäre es wünschenswert, wenn auch die Österreicher selbst mehr über die Börse in heimische Unternehmen investieren würden. Aber das ist kein Gegensatz zu unserem Interesse an US-Investments. Amerikaner sind jetzt schon die größten Auslandsinvestoren in Österreich. Das sichert Wachstum und Expansion“, sagt Löger zum KURIER.

Am Rande der New York-Konferenz gab Boschan bekannt, dass der Brexit seine Schatten vorauswirft. Das Handelsvolumen ist im ersten Quartal in Wien um 23 Prozent eingebrochen. Das sei quer durch Europa so, zum Teil noch ärger. Löger sagt, diese Entwicklung sei kein Anlass zur Sorge, denn „die Kurse zeigen nach oben“.