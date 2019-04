Co-Vorstand der Finanzmarktaufsicht vor dem Aus

Die Bundesregierung will offenbar nur noch einen statt zwei Vorstände der Finanzmarktaufsicht ( FMA). Wie die Presse berichtet steht Vorstand Helmut Ettl, der der SPÖ zugerechnet wird, vor dem Aus. Der ÖVP-nahe Klaus Kumpfmüller wird demnach bald alleiniger Vorstand der FMA sein.

Der Neos-Abgeordnete Sepp Schellhorn, der die Personalie der Regierung publik machte, nennt diese gegenüber der Presse eine „Form der Machtkonzentration“, die „brandgefährlich“ sei.

"Machtkonzentration"

„Wir sind immer für ein Ende der Doppelgleisigkeit gewesen und für eine Verschlankung des Apparates, aber dass jetzt die FMA nur mehr von einem Vorstandsmitglied geleitet werden soll, halten wir für völlig falsch.“ Ein Vier-Augen-Prinzip würde den demokratischen Gepflogenheiten entsprechen, übt Schellhorn Kritik am verantwortlichen Finanzminister Hartwig Löger ( ÖVP).

Ettls Vertrag war wie jener von Kumpfmüller noch im September 2017 – gegen Ende der Amtszeit der rot-schwarzen Regierung – bis Februar 2023 verlängert worden.

Die Regierung will bekanntermaßen die Bankenaufsicht, die bisher bei der Nationalbank war, in die FMA eingliedern und mit 1. Jänner 2020 die in der Bankenaufsicht tätigen Notenbank-Mitarbeiter zur FMA übersiedeln.