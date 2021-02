Wie der Schulstart am Montag abläuft

Logistisch seien die Testungen an den rund 5.800 Schulstandorten in Österreich „kein kleines Projektchen“. Vielmehr führe man hier etwas durch, „das seinesgleichen sucht“, sagt Faßmann. Gleichzeitig bittet er um Toleranz, sollte nicht gleich alles reibungslos funktionieren. Schon in der Vergangenheit war es bei der Auslieferung von Testkits an die Schulen zu massiven Verzögerungen und Engpässen gekommen. Das soll dieses Mal besser laufen.

Kinder, die in den vergangenen sechs Monaten bereits an Corona erkrankt waren und ein ärztliches Attest mitbringen, müssen übrigens nicht erneut getestet werden, da sie über Antikörper gegen das Virus verfügen.