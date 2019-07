"Widerlich": Strache attackiert Bürgermeister Ludwig

Von der Polit-Bühne ist Heinz-Christian Strache weitestgehend verschwunden. Geblieben ist sein Hang zu deftigen Formulierungen und ein Facebook-Account mit knapp 800.000 Followern. Und diesen scheint er nun wieder vermehrt für seine politischen Aktionen zu nutzen.

In einem Posting griff er am Dienstag den Wiener Bürgermeister offen an. Dass dieser 1,3 Millionen FPÖ-Wähler als "Rechtsextreme" sehe, sei "widerlich". "Er wird sich noch wundern, wozu die Österreicher fähig sind. Die Wähler zu diffamieren und zu beschimpfen, war noch nie eine gute Idee. #SPÖamEnde", kommentiert HC Strache sein Posting.