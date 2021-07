Westenthaler-Prozess: Zeugen distanzieren sich

Ein Aktenvermerk, wonach Fördergelder des Bundes für den Fußballnachwuchs zweckwidrig verwendet worden sein sollen, ist am Dienstag im Mittelpunkt des Verfahrens gegen den früheren BZÖ-Chef und Fußball-Manager Peter Westenthaler gestanden. Als Zeugen wurden zwei frühere Bundesliga-Vorstandsmitglieder befragt, die den Akt unterschrieben hatten, ohne laut eigener Aussage dessen Inhalt zu kennen.

Sowohl Georg Pangl, im Jahr 2004 Vorstandsvorsitzender der Bundesliga, als auch sein Stellvertreter Thomas Rueff-Zlabinger, beteuerten im Beweisverfahrens vor dem Schöffensenat, den Aktenvermerk im guten Glauben unterschrieben zu haben. Es sei einer dieser Arbeitstage gewesen, wo man unzählige Ordnermappen vorgelegt bekommen habe, so Pangl, darunter habe sich auch der Aktenvermerk befunden. "Den hat man mir vorgelegt, ich habe den unterschrieben, so wie unzählige andere Dokumente. Ich habe den im guten Glauben unterschrieben", meinte der Zeuge, der zu dieser Zeit erst kurz in seiner Funktion tätig war.