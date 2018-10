Wertestudie: Wer ist ein echter Österreicher?

Migration wird deswegen noch lange nicht für eine gute Sache gehalten. Im Gegenteil: 75 Prozent sehen in Zuwanderern eine Belastung für das Sozialsystem. Auch die Angst vor steigender Kriminalität ist ungebrochen hoch.

Gleichzeitig steigt der Druck auf Migranten, sich anzupassen: „Der Wunsch, dass sie sich an die Gesetze halten, unsere Institutionen, Bräuche und Werte akzeptieren sowie die Sprache lernen, ist im Vergleich zu den Vorjahren sogar gestiegen“, stellt Aichholzer fest. Wer diese aber anerkennt, wird eher als Österreicher akzeptiert als noch vor zehn Jahren. Kritzinger fasst das wissenschaftlich so zusammen: „Ethnische Aspekte verlieren an Bedeutung, die Verfassungsidentität nimmt zu.“ Oder einfacher ausgedrückt: Wer wie die Hiesigen denkt und spricht, ist Österreicher – genau das Denken macht ein Einwanderungsland aus. Wobei das nicht alle so sehen: Wer ideologisch rechts der Mitte ist, stimmt dieser Aussage erwartungsgemäß weniger zu.

Diese Entwicklung hat laut Aichholzer einen auf den ersten Blick paradoxen Grund: „die Flüchtlingskrise.“ Plötzlich wurde über Wertekurse und Deutschkenntnisse diskutiert und darüber, was man von Zuwanderern erwartet.