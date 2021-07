Werner Faymann macht auf Lobbyist

Um Werner Faymann ist es in den vergangenen Wochen ruhig geworden. Doch im Hintergrund dürfte der Ex-Kanzler bereits an seiner beruflichen Zukunft arbeiten. Am 20. Juni ließ er sich in das Lobbying-Register des Justizministeriums eintragen, eine Pflichtübung für Lobbyisten und Interessensvertreter, die sich mit Funktionsträgern beruflich treffen wollen. Bei Nichteintrag drohen empfindliche Strafen.