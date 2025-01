Wer regiert jetzt eigentlich?

Wie auch immer die Regierungsverhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP ausgehen: Einige bekannte ÖVP-Gesichter werden in keinem Fall der nächsten Bundesregierung angehören.

Karl Nehammer hat ja nicht nur seinen Rücktritt als Regierungschef, sondern auch als ÖVP-Minister erklärt; zudem gibt er sein Mandat im Nationalrat auf. Was er künftig macht, ist vorerst noch offen. Familienministerin Susanne Raab will nicht mehr in der Politik arbeiten und hat sich für den Job der Generaldirektorin des International Centre for Migration Policy Development in Wien beworben, sie könnte damit dem früheren ÖVP-Chef und Vizekanzler Michael Spindelegger folgen.

Bereits einen fixe Job hat Wirtschaftsminister Martin Kocher. Er wechselt im Herbst als Gouverneur in die Nationalbank.

Dasselbe gilt für Magnus Brunner. Der Finanzminister wechselte kürzlich als Österreichs Kandidat in die EU-Kommission in Brüssel.

Keine Lust auf eine Verlängerung als Minister hat Alexander Schallenberg, er will der nächsten Bundesregierung genauso wenig angehören wie der scheidende Bildungsminister Martin Polaschek.

Und Karoline Edtstadler, derzeit noch Verfassungsministerin, soll im Sommer Landeshauptfrau in Salzburg werden.

Und wer bleibt? Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig hat eine Zusammenarbeit mit einem möglichen Kanzler Herbert Kickl auf Nachfrage nicht ausgeschlossen.

Noch nicht konkret geäußert haben sich bis dato Innenminister Gerhard Karner, Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm.