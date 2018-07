Wer im Nationalrat am häufigsten fehlt

Die Rolle des Oppositionsführer scheint SPÖ-Chef Christian Kern wenig zu erfüllen. Laut addendum.at glänzt Kern durch zahlreiche Fehlstunden im Hohen Haus. Im Anwesenheitsranking liegt er auf dem 182. Platz von 183 Abgeordneten – also auf dem wenig rühmlichen vorletzten Platz. Konkret fehlte Kern bei knapp 70 Prozent aller 358 Abstimmungen seit 9. November 2017.

Nicht nur der rote Parteichef meidet das Parlament. Der rote Klub weist überhaupt die größte Abwesenheit auf. Ein Phantom ist ÖGB-Chef Wolfgang Katzian. Er hält den letzten Platz im Anwesenheits-Ranking. Der ÖVP-Klub wies im Schnitt die besten Anweisenheitsraten auf.

Fleißigste Abgeordnete ist Irmgard Griss. Sie war bei 358 Abstimmungen in 32 Sitzungen in 99,7 Prozent der Fälle anwesend. Auf Platz zwei folgt mit Gerald Loacker ebenfalls ein Abgeordneter der Neos.

Wie addendum.at berichtet, ist bei den Freiheitlichen die Anwesenheitsstatistik besonders durchwachsen. Einerseits stellten sie fünf der zehn am häufigsten abstimmenden Abgeordneten, andererseits kommt der Klub als Ganzes in der Gesamtbetrachtung nur auf Platz drei.