Wer hat's gesagt? Die besten Zitate des Wahlkampfs

So dramatisch die Gründe für die vorgezogene Wahl war, so nervenaufreibend war auch der Wahlkampf. Von der Schredder-Affäre, über Ursula Stenzel bei den Identitären bis zu den entdeckten Spesenkonten von Heinz Christian Strache gab es ebenso viele Skandale wie Inhalte zu diskutieren. Erstmals war in diesem Wahlkampf der Klima- und Umweltschutz ein mindestens so zentrales Thema wie 2017 die Migrationspolitik. Auch wer nach dem 29. September mit wem regieren wird, wurde heiß diskutiert.

Auch in diesem Wahlkampf wurden Aussagen getätigt, die ordentlich für Furore gesorgt haben. Wie gut haben Sie aufgepasst? Welche Zitate kommen von wem? Testen Sie Ihr Wissen!