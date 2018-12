Wer braucht schon eine Millionärssteuer?

Ihr Ausspruch zu Karl Marx, der ihr „zu wenig leistungsfreundlich ist“, hat Parteifreunde irritiert. Nun legt Pamela Rendi-Wagner nach. In einem APA-Interview überrascht sie Freund und Feind mit auffällig defensiven Aussagen zur Millionärssteuer.

Eine Sondersteuer für Vermögen jenseits einer Million Euro ist seit Jahren Kern eines jeden roten Programmes. Doch anstatt die Forderung zum Jahreswechsel zu erneuern und ihre Dringlichkeit mehr denn je zu unterstreichen, sieht die SPÖ-Chefin derzeit keine Notwendigkeit für die Steuer. „Ich stehe natürlich zu einer Vermögens- und Erbschaftssteuer. Die Frage ist nur, wann ist der richtige Zeitpunkt dafür.“

Nach Jahren der guten Konjunktur und stark gestiegener Steuereinnahmen des Staats sei bei der geplanten Reform „Zeit für Entlastung und nicht für zusätzliche Steuern“, sagt Rendi-Wagner. So oder so ähnlich klingt auch die Regierung.

Ein echter Streit mit Parteigenossen, die die stärkere Beteiligung von Vermögenden am Steueraufkommen bei jeder sich bietenden Gelegenheit fordern, wird nach ihren Aussagen in Abrede gestellt. Für Irritationen sorgt die Wortmeldung aber allemal. So etwa bei ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian.

Zwar sieht der Gewerkschaftsboss keinen echten „ Konflikt“, freute sich bei einer Pressekonferenz am Donnerstag aber über die Überparteilichkeit seiner Funktion. So müsse er „auf niemanden Rücksicht nehmen“ und könne selbstverständlich weiter für die Vermögenssteuer kämpfen.