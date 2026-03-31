Wer ab April billigeren Strom bekommt

Gleich drei Maßnahmen treten mit Anfang April in Kraft, mit denen die Höhe alltäglicher Ausgaben reguliert werden sollen. Ein Überblick: Sprit Bis zuletzt spannend blieb es bei der zuletzt beschlossenen Spritpreisbremse, die mit 2. April in Kraft treten und via Senkung der Mineralölsteuer und der Margen bei Raffinerien und Tankstellen die Preise um zehn Cent senken soll. Bis zuletzt fehlten noch die für den Eingriff in den Markt nötige Verordnungen. Schlagend wird die Senkung nicht überall sofort: Die freien Tankstellen dürfen noch ihren Lagerbestand ohne Reduktion verkaufen.

Die zu den großen Mineralölkonzernen gehörigen Verkaufsstellen müssen die Regelung hingegen sofort umsetzen. Kleine Betriebe sind ausgenommen. Bei einem weiteren starken Anstieg der Ölpreise ist eine Ausweitung der Bremse auf über zehn Cent möglich, wie es im Vorfeld hieß. Strom Mit Anfang April startet der neue Sozialtarif: Sozial Bedürftige erhalten ein jährliches Kontingent von 2.900 kWh um nur sechs Cent netto. Insgesamt sollen rund 600.000 Personen von der Regelung profitieren. Die Kosten des Sozialtarifs von rund 60 Mio. Euro jährlich muss laut dem neuen Stromwirtschaftsgesetz (ElWG) die Strombranche tragen. Anspruchsberechtigt sind all jene Personen, die vom ORF-Beitrag befreit sind und zusätzlich eine soziale Leistung beziehen, etwa Pflegegeld, Pensionen, Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung oder Sozialhilfe.