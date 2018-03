Big Mother is watching you

Was eine Wiener Lehrerin über eine – höflich ausgedrückt – überfürsorgliche Mutter erzählt, ist kein Einzelfall. Eltern, die am Handy ihrer Kinder Überwachungs-Apps installieren, sich anzeigen lassen, ob das Kind in der Schule oder bei der Oma angekommen ist, gibt es mittlerweile viele – und nicht immer ist das, was am Handy zu sehen ist, auch richtig: Im konkreten Fall hat sich herausgestellt, dass das Kind nicht in der Innenstadt strawanzte, sondern brav in der Klasse saß. Die App hatte schlicht gesponnen.

Das ist aber nicht das einzige Problem. Wer seinem Nachwuchs Programme wie „Little Nanny“, „My Mobile Watchdog“ oder „Net Nanny“ installiert, kann nämlich viel mehr als nur sehen, wo das Kind gerade ist – mit manchen Apps kann man auch Browserverläufe ansehen, SMS- oder Chatkonversationen mitlesen und – im Fall des Falles – dem Kind sogar per Fernsteuerung den Internetzugang sperren. Die App „Wo ist Lilly“ – eigentlich für entlaufene Hunde – geht sogar noch einen Schritt weiter: Via Smartwatch am Handgelenk der Kinder kann man da Zonen definieren, in denen sich das Kind aufhalten darf. Verlässt es diese, wird es nicht nur per Warnton ermahnt, sondern man kann mitlauschen, was passiert – und dem Kind sogar Sprachnachrichten über seine Uhr schicken.