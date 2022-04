ÖGB-Präsident Katzian: "Wenn das der neue Stil ist, find ich den nicht leiwand"

Das heißt, Sie wollen für Verbund, Landesenergieversorger eine Sonderabgabe …?

Das gibt es in einigen Ländern schon. Man kann diese Windfall-Profits abschöpfen.

Sie haben unlängst gesagt, Sie halten die Lohn-Preis-Spirale für Nonsense …

Die Preise steigen ja nicht wegen der Lohnerhöhungen. Die Preistreiber sind Energie, Wohnen, Lebensmittel – und da wird noch einiges auf uns zukommen, Stichwort Lieferketten. Ich hab in der Zeitung ein Bild vom Hafen in Shanghai gesehen – das ist Südosttangente hoch drei. Das Ziel der Preissteigerung ist, dass die Unternehmen entsprechende Gewinne machen. Und wir versuchen dann in den Verhandlungen, auch für die Arbeitnehmer was herauszuholen. Und wenn dann jemand sagt, die Gewerkschaften handeln unverantwortlich, dann muss ich schon sagen: In den letzten zwei Jahren haben wir wirklich moderate Abschlüsse gehabt – und die Gewinne sind gesprudelt und manche sind nur mehr mit den Eurozeichen in den Augen herumgerannt. Aber jetzt wollen die Leute auch was davon haben. Und wenn dann jemand sagt, Achtung, Lohn-Preis-Spirale – das akzeptiere ich nicht.