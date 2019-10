Wem der steirische Neuwahl-Poker nützt

Gemessen am Ergebnis des 29. September scheint der Neuwahl-Poker aus ÖVP-Sicht aufzugehen. FPÖ-Landesobmann Mario Kunasek dürfte sich derweil wohl wünschen, den Antrag auf Auflösung des Landtages nicht am 26. August eingebracht zu haben, denn für die Blauen in der Steiermark lief es noch schlechter als für die FPÖ bundesweit: 11 Prozentpunkte verloren die Freiheitlichen in der Steiermark, die 2017 zweitstärkste Partei im Bundesland waren. Jetzt liegen sie an dritter Stelle.