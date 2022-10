Weiter Hickhack um Gehalt von Kurz' Lebensgefährtin

Die Schlammschlacht in der Causa ÖVP geht weiter. Nachdem das Finanzressort und Sebastian Kurz Vorwürfe dementiert hatten, dass Kurz' Lebensgefährtin 2016 auf Intervention eine Gehaltserhöhung bekommen habe, legte die SPÖ nun nach und warf dem BMF "Fakenews" vor. Ein späteres Gehaltsplus liege an einer Karenzvertretung, betonte das Ministerium. Kurz selbst wies es gegenüber der APA als erfunden zurück, sich je für eine Gehaltserhöhung seiner Freundin eingesetzt zu haben.

Das Hickhack geht auf eine Aussage des früheren Finanz-Generalsekretärs Thomas Schmid in seiner Einvernahme zurück. In der ÖVP-Affäre wird in mehreren Strängen von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt - darunter gegen Schmid, aber auch gegen Ex-ÖVP-Chef Kurz und engste Vertraute. Wie erst jetzt bekannt wurde, hat Schmid, weil er gerne Kronzeuge werden will, bei der Staatsanwaltschaft umfassend ausgesagt. Kurz und sein Anwalt betonen, Schmid sei unglaubwürdig.

Laut dem Einvernahmeprotokoll gab Schmid auch an, Kurz habe sich - seiner Erinnerung nach 2016 - bei ihm für eine Gehaltserhöhung seiner im Finanzministerium tätigen Freundin Susanne Thier eingesetzt, mit Verweis auf die hohe Arbeitsbelastung und viele Abendveranstaltungen. Daraufhin sei er aktiv geworden und "meiner Erinnerung nach wurde das auch so umgesetzt", sagte Schmid aus.