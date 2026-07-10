Es kommt wieder Schwung in die Wehrpflicht-Debatte

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die Diskussion um die Wehrpflicht hat in Österreich eine lange Geschichte. In ihrer heutigen Form begann sie 2010 mit der Frage: Wehrpflicht oder Berufsheer? Nachdem sich die Bevölkerung 2013 in einer Volksbefragung klar für die Beibehaltung der Wehrpflicht ausgesprochen hatte, galt die Grundsatzfrage als entschieden. Mit dem russischen Angriff auf die Ukraine 2022 gewann die Debatte jedoch neue Dynamik. Plötzlich rückte die Frage in den Vordergrund, ob sechs Monate Grundwehrdienst für die Anforderungen der Landesverteidigung noch ausreichen. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner setzte daher 2025 eine Expertenkommission zur Erarbeitung künftiger Wehrdienstmodelle ein. Deren Abschlussbericht wurde am 20. Jänner 2026 präsentiert.

Die Kommission legte drei Modelle vor: „Österreich Plus“ mit acht Monaten Grundwehrdienst und zwei Monaten verpflichtenden Milizübungen, das von den Experten bevorzugt wurde. Daneben wurden ein „Schweizer Modell“ mit vier Monaten Grundwehrdienst und 140 Tagen Milizübungen sowie ein „Stufenmodell“ mit sechs Monaten Grundwehrdienst und insgesamt 100 Tagen Milizübungen ausgearbeitet. Politisch gingen die Vorstellungen auseinander. Die ÖVP drängte auf eine Umsetzung von „Österreich Plus“, die SPÖ sprach sich für sechs Monate Grundwehrdienst plus zwei Monate Milizübungen aus, die Neos bevorzugten ein Freiwilligenmodell. Das Ergebnis: Stillstand.