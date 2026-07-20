Wehrdienst-Reform: Fellner gegen Zivildienst-Pflichtübungen

Der Grundwehrdienst soll nicht bloß verlängert werden. Das eigentliche Ziel ist, aus mehr Grundwehrdienern voll ausgebildete und später tatsächlich einsetzbare Milizsoldaten zu machen.

Das Problem aus Sicht des Bundesheeres: In den derzeit sechs Monaten bleibt nach Einrückung, Grundausbildung, Urlauben und organisatorischen Phasen relativ wenig Zeit für eine vertiefte Truppen- und Einsatzvorbereitung. Außerdem gibt es zu wenige verpflichtende Milizübungen. Viele Soldaten verlassen daher das Heer nach sechs Monaten, ohne später regelmäßig weiterzutrainieren.

Die Reform soll deshalb drei Dinge erreichen:

längere und bessere militärische Ausbildung, verpflichtende Übungen nach dem Grundwehrdienst, eine größere Miliz, die im Ernstfall rasch mobilisiert werden kann.

Auslöser sind vor allem der Krieg in der Ukraine, Drohnen- und Cyberbedrohungen, mögliche Angriffe auf kritische Infrastruktur sowie die Erkenntnis, dass Österreich seine Neutralität im Krisenfall mit eigenen militärischen Fähigkeiten absichern müsste. Die Wehrdienstkommission hält das bisherige System dafür nicht mehr für ausreichend.