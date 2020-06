Was ist faul im Lande Kärnten?

Am Montag reist eine Kärntner Polit-Delegation nach Wien. Nicht um zu verhandeln oder zu repräsentieren – Landeshauptmann Gerhard Dörfler, sein Stellvertreter Uwe Scheuch, Finanzlandesrat Harald Dobernig und Stefan Petzner werden in der Bundeshauptstadt einvernommen. Der Verdacht: illegale Parteienfinanzierung.

Besonders Kärntner Spitzenpolitiker verbringen viel Zeit mit Staatsanwälten und bei Gericht. Scheuch ist bereits zum zweiten Mal (nicht rechtskräftig) in der "Part-of-the-Game"-Affäre verurteilt worden, ÖVP-Chef Josef Martinz ist wegen Untreue angeklagt. Und jetzt bringt eine Wahlkampfbroschüre aus dem Jahr 2009 Dörfler in Erklärungsnot.

Was ist faul im Staate Kärnten? Ist das südliche Bundesland die Hochburg der Unmoral? Peter Turrini, Schriftsteller und in Kärnten geboren, räsonierte kürzlich: Kärnten bringe nicht mehr Gauner als andere Bundesländer hervor – spezifisch sei nur der Umgang mit den Gaunereien. Ein anderer Exil-Kärntner, der PR-Profi Wolfgang Rosam, formuliert es so: "Hier werden die Dinge mit einem Augenzwinkern gesehen, man nimmt sie nicht so ernst, nicht so genau. Nach dem Motto – Lei locker lafn losn." Den FPKlern attestiert Rosam eine "Mir-san-mir-Mentalität".

Woher kommt diese Einstellung? Für Autor Werner Schneyder wurzelt das Korruptionsübel in der Ära Haider: "Er war ein großer Verführer, er hatte hier als gebürtiger Oberösterreicher immer den Exoten-Bonus und in seiner Zeit dann ein System aufgezogen, an dem das Land bis heute leidet." Die Mächtigen hielten sich für omnipotent: "Bis sich das löst, bis diese Blase platzt, wird es wohl noch ein, zwei Generationen dauern." Allerdings sei etwas in Bewegung: "Die Verteidigung von Haider und der Politik seiner Zeit passiert bei manchem Haider-Wähler mittlerweile mit einem erheblichen Scham-Gefühl. Nicht wenige begreifen, was da passiert ist."