Was hinter der Kopfwäsche für AMS-Chef Kopf steckt

Der umgängliche Oberösterreicher Buchinger stammt aus dem Kabinett des früheren Sozialministers Josef Hesoun. Er ist der kompetente Verhandler im Hintergrund, hat politisches Feingefühl, kann mit allen, tritt aber fast nie in der Öffentlichkeit auf. Das überlässt er Kopf, „weil er das besser kann“. Sein Bruder Erwin war SPÖ-Sozialminister, das blieb ihm verwehrt, weil er nicht in der Gewerkschaft verwurzelt ist.

Der Döblinger Johannes Kopf ist ein Christlich-Sozialer. Er war lange in der Jungschar, er ist der unruhigere, beweglichere von beiden. Buchinger, der chronisch herzkrank ist, geht in der Freizeit fischen. Kopf hat die Fotografie mitsamt eigener Ausstellungen. Und jüngst legte der Hobby-DJ im legendären U4 auf.

Im Job ist Kopf ein international vernetzter Experte und Workaholic, der vor allem in den sozialen Medien seine Meinung kundtut. Ideologie ist ihm dabei fremd.

So argumentierte er gegen die Verschärfung der Mindestsicherung. Er hat keine Scheu, das Wort Gesamtschule in den Mund zu nehmen und hätte kein Problem mit einer Erbschaftssteuer. Das ruft Kritiker auf den Plan. Sie werfen ihm Dampfplauderei und geringe Gestaltungskraft vor. Doch Gestalten muss die Politik. Sie gibt dem AMS die Linie vor, halten seine vielen Fans dagegen.

Für deren These spricht, dass der AMS-Verwaltungsrat zwar mit je drei Vertretern aus Regierung, Arbeitgebern und Arbeitnehmern besetzt ist. Doch das Stimmverhalten lautet sechs gegen drei, weil Regierung und Arbeitgeber meist einer Meinung sind. So können Buchinger und Kopf nur umsetzen, was Türkis-Blau anschafft. An Ideen zur Neuaufstellung des AMS (z. B. nach Regionen) mangelt es ihnen bestimmt nicht.