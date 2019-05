Was hat Neonazi Gottfried Küssel gegen Strache in der Hand?

Ein brisantes Interview mit einem der strammsten österreichischen Neonazi, Gottfried Küssel, in einem rechtsextremen Druckwerk wirbelt in Österreichs Innenpolitik gehörig Staub auf. Darin deutet der wegen Wiederbetätigung mehrfach zu Gefängnisstrafen Verurteile an, brisante Informationen über Österreichs Vizekanzler Heinz-Christian Strache zu haben.

Strache habe "nie unsere Blutgruppe gehabt, aber im stillen Kämmerlein hat er den großen Nationalsozialisten gespielt. Da gab es einige lustige Auftritte, über die will ich jetzt aber nicht reden, vielleicht brauchen wir das nochmal ...," zitiert das Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstands aus dem Interview.

Und weiter im Interview mit Küssel: Strache habe an den VAPO-Wehrsportaktionen nie teilgenommen. "Einige akademische Korporationen" hätten "parallel zu uns sowas Ähnliches gemacht, teilweise waren das Bekannte von uns, da war Strache auch mit bei".

Kennengelernt habe Küssel den heutigen Vizekanzler, als dieser "etwa 14 war" (circa 1983). In den 1980er-Jahren habe der heutige Vizekanzler "für unsere damalige 'Ausländer-Halt-Bewegung' an Wahlkampfaktionen teilgenommen".

Für Bernhard Weidinger vom Dokumentationsarchiv ist "klar, dass Küssel andeuten will, Strache sei erpressbar. Ob das lediglich der eigenen Profilierung dient oder auch Substanz hat, wissen wohl Küssel, Strache und deren ehemalige Weggefährten allein."

NEOS-Sprecherin für Inneres, Stephanie Krisper erklärte zu den Interview-Passagen: „Es kann nicht sein, dass einer der berüchtigtsten Neonazis der Republik Druck auf den Vizekanzler der Republik ausüben kann. Die Bürger haben es sich verdient, sich nicht mehr wundern zu müssen, was alles geht unter einer Regierungsbeteiligung der FPÖ.“

Ob und wie die FPÖ bzw. Vizekanzler Strache gegen die Behauptung vorgeht, ist vorerst offen.