Was die Unis für 11 Milliarden Euro leisten (müssen)

Der „Geldsegen“, wie das Finanzierungs-Plus vom Ministerium bezeichnet wird, ist an Bedingungen geknüpft, die in 21 „ Leistungsvereinbarungen“ mit jeder Uni ausverhandelt wurden.

„Durch gezielte Investitionen sollen die Studien-, Lehr-und Forschungsbedingungen nachhaltig verbessert werden“, heißt es dazu aus dem Ministerium.

Konkret geht es etwa um ein besseres Betreuungsverhältnis Lehrende zu Studierende. Das ist derzeit am "schlechtesten" an der Wirtschafstuni-Wien mit 1:83,3. Am besten ist das Betreuungsverhältnis an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, hier kommt ein Lehrender auf nur 9,5 Studenten.