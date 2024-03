Warum Tischler jetzt „Wood Hammer Guardian“ sind

Am Donnerstag hat Klimaministerin Leonore Gewessler gemeinsam mit dem Chef des Klimafonds, Bernd Vogel, eine neue Kampagne für Green Jobs gestartet. Diese soll besonders Jugendliche im Alter von 13 - 15 Jahren ansprechen, die vor der Entscheidung stehen, welchen Lehrberuf sie ergreifen wollen. Die Kampagne selbst ist überraschend anders geworden.

Jugendforscher Bernhard Heinzlmaier hatte unlängst in einem Podcast bestätigt, dass Jugendliche sich sehr für das Thema „Green Jobs“ interessieren würden, doch da fehle den meisten das Wissen, was Green Jobs eigentlich sind.

Oder wüssten Sie, was ein „Eco Pipe Ninja“ sein könnte? Gemeint sind Heizungstechniker. Oder was der Beruf eines „Sun Tech Striker“ sein könnte? Sonnenschutztechniker. Oder „Wood Hammer Guardian“? Tischler. Und aus

Dachdecker werden „Eco Roof Master“ oder aus Umweltinformatikern „Green Cloud Hacker“. Erreicht werden die Jugendlichen auf verschiedenen Kanälen, insbesondere in sozialen Medien.

Auf klimajob.at finden sich diese und weitere derzeit stark nachgefragte Lehrlingsberufe, die vital für Energiewende und Volkswirtschaft sind. Unter dem Banner „Check Dir Deine Lehre der Zukunft“ verbirgt sich der direkte Link zum Arbeitsmarktservice und den offenen Stellen.

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler wirbt bei der Präsentation: „Green Jobs sind ein Win-Win für alle: Um die Herausforderungen der Klima- und Energiewende zu meistern, brauchen wir viele Menschen, die gemeinsam anpacken und die Transformation hin zur Klimaneutralität in Österreich ermöglichen. Gleichzeitig schaffen Green Jobs spannende und zukunftssichere Karrierechancen für jungen Menschen.“

Siehe www.greenjobs.at