Warum Sonnenstrom-Anlagen bei uns und weltweit boomen

Österreich auf Kurs

Nicht zuletzt angetrieben durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und einer befürchteten (aber nicht eingetretenen) Energiearmut findet sich auch im heimischen Strommix immer mehr Sonnenstrom: Gestern, Freitag, um 13 Uhr, meldete das Energieministerium einen Wasserkraftanteil von 45,7 Prozent – und einen PV-Anteil von fast 40 Prozent.

Dem zugrunde liegt die enorme Nachfrage bei Dach-PV-Anlagen, Zaun-PV-Anlagen und kleinen Balkonkraftwerken. In Zahlen ausgedrückt heißt das: 2022 gab es in Österreich erstmals einen Zubau von mehr als einem Gigawatt nur im Bereich der Photovoltaik. 2023 wurden mehr als doppelt so viel Leistung installiert – 2,1 Gigawatt nämlich. Dafür stand eine Rekordförderung von rund 600 Millionen Euro zur Verfügung. Die allerdings gibt es nicht mehr – dafür aber ist die Mehrwertsteuer auf PV-Module gestrichen worden. Die kumulierte Leistung aller Module dürfte mit Ende 2023 bei 5,8 Gigawatt liegen.