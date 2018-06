Warum sich Grasser „großzügig“ zeigte

08:24 | Karl Oberascher

Meischberger holt weiter aus. Kennengelernt hätte er Grasser ja schon, als dieser noch in der Kärntner FPÖ tätig war. Eine zeitlang seien beide Generalsekretäre gewesen, Meischberger in Tirol, Grasser eben in Kärnten. "Wir waren ständig in Kontakt, da gab es nichts zu verheimlichen", sagt Meischberger.

Er sei dann eben strategischer Berater geworden, Grasser Minister. Und als solcher habe er zwar einen Meischbergers Arbeit gehabt, aber nicht über die Projekte im Detail.