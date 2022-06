Warum Österreichs Finanzminister die Steuern auf Sprit nicht senkt

Zum besseren Verständnis: In Österreich setzt sich der Spritpreis so zusammen: Die Kraftstoffpreise an den Zapfsäulen bestehen einerseits aus dem Nettopreis, der wiederum die Kosten für Rohöl, Raffinierung und Vertrieb deckt (und einen je nach Ort der Tankstelle unterschiedlichen Gewinnaufschlag). Andererseits treiben Steuern und Abgaben die Preise nach oben: Etwa die Mineralölsteuer (MöSt) und die Mehrwertsteuer. Die Mehrwertsteuer (MwSt) kommt immer on top, also auf den Nettopreis plus Möst. Und dazu kommt ab Juli 2022 eine fixe CO 2 -Bepreisung, die den Sprit um etwa acht Cent pro Liter zusätzlich verteuern wird. Der Anteil von MöSt und MwSt für Benzin lag 2021 im Durchschnitt bei 54 Prozent, beim Diesel waren es 49 Prozent.