Warum Häftlinge Österreichs teuerste Patienten sind

Knapp neuntausend Häftlinge sind derzeit in den 27 Justizanstalten inhaftiert. Die Zahl ist schon lange konstant, aktuell sind es rund 9100, vor fünf Jahren waren es etwa 8900.

Was sich aber massiv geändert hat, sind die Kosten für die medizinische Versorgung der Insassen. 2014 lagen die Kosten bei rund 74 Millionen Euro, vier Jahre später ist die Summe auf 94 Millionen angestiegen – bei fast gleichbleibender Anzahl an Häftlingen.

Warum das so ist, ist einmal mehr eine Posse der österreichischen Kompetenzaufteilung zwischen Bund und Ländern.

"Der wesentliche Grund ist, dass Insassen in der Regel nicht sozialversichert sind", schreibt Neos-Abgeordnete Irmgard Griss in einer parlamentarischen Anfrage an Justizminister Josef Moser. (Hier der Link zur Anfrage samt Antwort)